Напишите формулы следующих веществ: хлорид бария, оксид меди, фосфатов натрия, оксид свинца, сульфид цинка, кремниевая кислота,
Химия
Напишите формулы следующих веществ: хлорид бария, оксид меди, фосфатов натрия, оксид свинца, сульфид цинка, кремниевая кислота,
Ответ(ы) на вопрос:
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Хлорид бария BaCl2 Оксид меди (II) CuO Ортофосфат натрия Na3PO4 Гидрофосфат натрия Na2HPO4 Дигидрофосфат натрия NaH2PO4 Оксид свинца (IV) PbO2 Сульфид цинка ZnS Кремниевая кислота H2SiO3
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