Функция y=5/x. Найдите значение аргумента(x), при которых значение функции(y) равно -5.

Алгебра
Функция y=5/x. Найдите значение аргумента(x), при которых значение функции(y) равно -5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,т.к. при делении или умножении  положительного числа на отрицательное, ответ будет получаться отрицательным.
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