Функция y=5/x. Найдите значение аргумента(x), при которых значение функции(y) равно -5.
Алгебра
Функция y=5/x. Найдите значение аргумента(x), при которых значение функции(y) равно -5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,т.к. при делении или умножении положительного числа на отрицательное, ответ будет получаться отрицательным.
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