Сколько будет 3+65•2-(6:2)=?

Математика
Сколько будет 3+65•2-(6:2)=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+65*2-(6:2)=130 По действиям: 1) 6:2=3 2) 65*2=130 3) 130+3=133 4) 133-3=130
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите формулы следующих веществ: хлорид бария, оксид меди, фосфатов натрия, оксид свинца, сульфид цинка, кремниевая кислота,
Ответить
Алгебра
Функция y=5/x. Найдите значение аргумента(x), при которых значение функции(y) равно -5.
Ответить
Алгебра
X^2+3x+42 разложить на множители
Ответить
Математика
Задача. При выпечке хлеба из 10 кг муки получают 14 кг хлеба. Сколько кг припёка полу??ают? 1) Сколько кг муки надо взять, чтобы получить 28 кг п...
Ответить
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см,а его основание 16 см. найти площ??дь треугольника
Ответить