Сколько будет 3+65•2-(6:2)=?
Математика
Сколько будет 3+65•2-(6:2)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+65*2-(6:2)=130 По действиям: 1) 6:2=3 2) 65*2=130 3) 130+3=133 4) 133-3=130
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