4 БЛОКНОТА И 3 РУЧКИ СТОЯТ 90 КОП А 3 БЛОКНОТА ДОРОЖЕ 2 РУЧЕК НА 25 КОП НАЙДИТЕ ЦЕНУ БЛОКНОТА И ЦЕНУ РУЧКИ. РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ . ПОЖАЛЙСТА .
Алгебра
4 БЛОКНОТА И 3 РУЧКИ СТОЯТ 90 КОП А 3 БЛОКНОТА ДОРОЖЕ 2 РУЧЕК НА 25 КОП НАЙДИТЕ ЦЕНУ БЛОКНОТА И ЦЕНУ РУЧКИ. РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ . ПОЖАЛЙСТА .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x-блокноты,а y-ручки. 1) 4x+3y=90|*3 12x+9y=270 17y=170 2)y=170/17=10 10 коп.стоят ручки. 3x-2y=25|*-4 -12x+8y=-100 4x+3y=90 3) 4x+3*10=90 4x=90-30 4x=60 x=60:4=15 15 копеек стоят блокноты
Гость:
x- блокноты, y-ручки {4x+3y=90;2y+25=3x {y=90-4x)/3; 2((90-4x)/3)+25=3x {y=90-4x)/3; (180-8x)/3=3x {y=90-4x)/3; (180-8x+75)/3=3x {y=90-4x)/3; (105-8x)/3=3x {y=90-4x)/3; 9x=105-8x {y=90-4x)/3; 17x=105 {y=90-4x)/3; x=6,1 {x=6,1; y=90-4*6,1 {y=65,6; x=6,1 но я не уверенна
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