4 БЛОКНОТА И 3 РУЧКИ СТОЯТ 90 КОП А 3 БЛОКНОТА ДОРОЖЕ 2 РУЧЕК НА 25 КОП НАЙДИТЕ ЦЕНУ БЛОКНОТА И ЦЕНУ РУЧКИ. РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ . ПОЖАЛЙСТА .

Алгебра

4 БЛОКНОТА И 3 РУЧКИ СТОЯТ 90 КОП А 3 БЛОКНОТА ДОРОЖЕ 2 РУЧЕК НА 25 КОП НАЙДИТЕ ЦЕНУ БЛОКНОТА И ЦЕНУ РУЧКИ. РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ . ПОЖАЛЙСТА .

Автор: Гость