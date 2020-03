4.I'd like to have little/some ice cream in the park.What about you? 5.How many/much money do you have Pete? 6. She east lost/some of fish products помогите пожалуйста очень надо

Гость: Гость:

4. I'd like to have SOME ice cream in the park. What about you? - Мне хотелось бы съесть мороженого в парке. А тебе? 5. How MUCH money do you have, Pete? - Cколько у тебя денег, Пит? 6. She eats LOTS of fish products. - Она ест много морепродуктов.