Упр.3 пожалуста помагите
Математика
Упр.3 пожалуста помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 12.5 % так как 100%÷8=12,5% Б) 5999,12 8398,768
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст,определите его тему, озаглавте. разделите текст на абзацы. Родин??й мы зовём нашу страну потому, что в ней мы родились,потому,что ...
Алгебра
Русский язык
Окружающий мир
Склади фантастичне оповiдання або казку , яка починалася б так: '' Якось усi тварини стали однаковими..."
Українська література