Упр.3 пожалуста помагите

Математика
Упр.3 пожалуста помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 12.5 % так как 100%÷8=12,5% Б) 5999,12 8398,768
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