Чому казка І.Ф. "Фарбований лис" є літературною?

Гость: Гость:

Бо написана автором Іваном Франком зазначено час і місце подій подаються портрети героїв, дається авторська оцінка їхнім діям та вчинкам наявні побутові подробиці, речі нового часу, пов’язані з науково технічним прогресом зачин і кінцівка можуть бути видозмінені