Чому казка І.Ф. "Фарбований лис" є літературною?
Українська література
Чому казка І.Ф. "Фарбований лис" є літературною?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бо написана автором Іваном Франком зазначено час і місце подій подаються портрети героїв, дається авторська оцінка їхнім діям та вчинкам наявні побутові подробиці, речі нового часу, пов’язані з науково технічним прогресом зачин і кінцівка можуть бути видозмінені
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