Сделать рассказ о Лермонтове

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Лермонтов Михаил Юрьевич родился в ночь на 15 октября(3 октября по старому стилю) 1814 в Москве. Отец - Юрий Петрович Лермонтов(1787-1831) армейский капитан. Мать - Мария Михайловна Лермонтова(Арсеньева) (1795-1817) единственная дочь пензенской помещицы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (1773–1845), принадлежавшей к богатому и влиятельному роду Столыпиных. Брак, заключенный против воли Арсеньевой, был неравным и несчастливым; мальчик рос в обстановке семейных несогласий. После ранней смерти матери поэта бабушка, женщина умная, властная и твердая, перенесшая всю свою любовь на внука, сама занялась его воспитанием, полностью отстранив отца. Детство поэта проходило в имении Арсеньевой Тарханы Пензенской губернии. Мальчик получил столичное домашнее образование, с детства свободно владел французским и немецким языками. В 1827 семья переезжает в Москву, и 1 сентября 1828 года зачисляется полупансионером в 4–ый класс Московского университетского благородного пансиона, где получает систематическое гуманитарное образование, которое пополняет систематическим чтением. В 1830 году Лермонтов оставляет гимназию( по указу Сената благородный пансион преобразован в гимназию в марте 1830). Лето Михаил Юрьевич проводит в подмосковной усадьбе Столыпиных Середниково. В 1830 году после сдачи экзаменов зачислен на нравственно–политическое отделение Московского университета. В 1832, разочарованный казенной рутиной преподавания, Лермонтов оставляет Московский университет и переезжает в Петербург (июль–начало августа), надеясь продолжить образование в Петербургском университете; однако ему отказались зачесть прослушанные в Москве курсы. Чтобы не начинать обучение заново, поэт не без колебаний принимает совет родных избрать военное поприще. С ноябре 1832 по сентябрь 1834 года обучение в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, выйдя корнетом в Лейб-гвардии Гусарский полк. 18 февраля 1837 Лермонтов был арестован за стихотворение “Смерть Поэта”. Заключительные 16 строк стихотворения были истолкованы при дворе как “воззвание к революции”. В феврале 1837 был отдан высочайший приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ и в марте он выехал через Москву. Кавказская ссылка была сокращена хлопотами бабушки. В октябре 1837 был отдан приказ о переводе Лермонтова в Гродненский гусарский (в Новгородской губернии), а затем в лейб–гвардейский Гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Во второй половине января 1838 Лермонтов возвращается, а с середины мая 1838 обосновывается в Петербурге. В 1838–1840 Лермонтов входит в “Кружок шестнадцати” – аристократическое общество молодежи. В феврале 1840 на балу у графини Лаваль у Лермонтова произошло столкновение с сыном французского посланника Э.Барантом. 18 февраля состоялась дуэль, окончившаяся примирением. Лермонтов тем не менее был предан военному суду. В апреле 1840 был отдан приказ о переводе поэта в Тенгинский пехотный полк в действующую армию на Кавказ. В июне он прибывает в Ставрополь, в главную квартиру командующего войсками Кавказской линии генерала П.Х.Граббе, а в июле уже участвует в постоянных стычках с горцами и в кровопролитном сражении при реке Валерик. Очевидцы сообщали об отчаянной храбрости Лермонтова, удивлявшей кавказских ветеранов. В начале февраля 1841, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов приезжает в Петербург. Его представляют к награде за храбрость, но Николай I отклоняет представление. 14 апреля 1841 Лермонтов возвращается на Кавказ. В Пятигорске Лермонтов находит общество прежних знакомых, и в том числе своего товарища по Школе юнкеров Мартынова. На одном из вечеров в пятигорским семействе Верзилиных шутки Лермонтова задели Мартынова, человека неумного и болезненно самолюбивого. 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук, в 4 верстах от Пятигорска, состоялась дуэль. Лермонтов не придал значения ссоре,не намереваясь стрелять в товарища, и был убит. В апреле 1842 его прах был перевезен в фамильный склеп в Тарханы.