Прочитайте текст,определите его тему, озаглавте. разделите текст на абзацы. Родин??й мы зовём нашу страну потому, что в ней мы родились,потому,что в ней говорят на родном для нас и всё ней для нас родное. родина-это память обо ...
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Прочитайте текст,определите его тему, озаглавте. разделите текст на абзацы. Родин??й мы зовём нашу страну потому, что в ней мы родились,потому,что в ней говорят на родном для нас и всё ней для нас родное. родина-это память обо всём, что нам дорого в прошлом,это дела и люди нынешних дней, это родная земля со всем,что растёт и дышит на ней. В жизни человека огромную роль играет любовь.Это любовь к своим родителям,к своей семье. Потом это любовь к своей школе,к своему классу,городу или селу.Еще одна важнейшая ступень -любовь к своему народу,к своей стране.Мы любим нашу Родину.Мы любим ее горы,ее поля и леса,ее озера и реки,ее города и села.Каждый уголок,как бы он далекоот нас ни находился,близок и дорог нам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
:1)Родина, 2) Любовь к Родине.
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