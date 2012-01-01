Cторона трикутника дорівнює 30 см, а меридіани, проведені до двох інших сторін, 12 см і 39 см. Знайдіть площу трикутника. Будь ласка допоможіть, терміново!!!
Геометрия
Cторона трикутника дорівнює 30 см, а меридіани, проведені до двох інших сторін, 12 см і 39 см. Знайдіть площу трикутника. Будь ласка допоможіть, терміново!!!
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