Cторона трикутника дорівнює 30 см, а меридіани, проведені до двох інших сторін, 12 см і 39 см. Знайдіть площу трикутника. Будь ласка допоможіть, терміново!!!

Геометрия

Cторона трикутника дорівнює 30 см, а меридіани, проведені до двох інших сторін, 12 см і 39 см. Знайдіть площу трикутника. Будь ласка допоможіть, терміново!!!

Автор: Гость