15-(3x-3)=5-4x помогите решить
Математика
15-(3x-3)=5-4x помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-(3x-3)=5-4x 15-3х+3=5-4х 4х-3х=5-15-3 х=-13
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