В треугольнике КМР сторона КМ равна 13 см. Она меньше стороны МР в 2 раза. Найдите дл??ны всех сторон МР и КР, если сумма длин всех сторон треугольника КМР равна 59 см

Математика

В треугольнике КМР сторона КМ равна 13 см. Она меньше стороны МР в 2 раза. Найдите дл??ны всех сторон МР и КР, если сумма длин всех сторон треугольника КМР равна 59 см

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