В треугольнике КМР сторона КМ равна 13 см. Она меньше стороны МР в 2 раза. Найдите дл??ны всех сторон МР и КР, если сумма длин всех сторон треугольника КМР равна 59 см
Математика
В треугольнике КМР сторона КМ равна 13 см. Она меньше стороны МР в 2 раза. Найдите дл??ны всех сторон МР и КР, если сумма длин всех сторон треугольника КМР равна 59 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13:2=12(см)-сторона МР. 2)13+12=25(см)-стороны КМ и МР вместе. 3)59-25=34(см) сторона КР. Ответ:12см;34см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Помогите пожалуйста решить 2 задачи.1)При нитровании 46,8г бензола получим нитробен??ол массой 66,42 г найти выход нитробензола.2)Какую массу бензо...