Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 целых семь восьмых. Помогите пожалуйста.

Математика

Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 целых семь восьмых. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость