Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 целых семь восьмых. Помогите пожалуйста.
Математика
Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 целых семь восьмых. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6<х <4 7\8 целое число сразу видно- это 4. смешанных же можно написать море))) например, 3целых и 9\10, 4 целых и 1\3.
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