Сколько градусов содержит угол , составляющий: 1) 7_ прямого угла 2)11_ развернутого 18 36 угла
Математика
Сколько градусов содержит угол , составляющий: 1) 7_ прямого угла 2)11_ развернутого 18 36 угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/18 прямого угла это 90*7/18=35 градусов 11/36 развернутого это 11*180/36=55 градусов
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