От трубы отрезали кусок длиной 3 4⁄8 метра. Затем ещё один кусок, который на 5⁄10 мет??а короче, чем первый. Чему равны длина второго куска трубы и остаток трубы, если общая длина трубы составляла 7 метров?

Математика

От трубы отрезали кусок длиной 3 4⁄8 метра. Затем ещё один кусок, который на 5⁄10 мет??а короче, чем первый. Чему равны длина второго куска трубы и остаток трубы, если общая длина трубы составляла 7 метров?

Автор: Гость