От трубы отрезали кусок длиной 3 4⁄8 метра. Затем ещё один кусок, который на 5⁄10 мет??а короче, чем первый. Чему равны длина второго куска трубы и остаток трубы, если общая длина трубы составляла 7 метров?
Математика
От трубы отрезали кусок длиной 3 4⁄8 метра. Затем ещё один кусок, который на 5⁄10 мет??а короче, чем первый. Чему равны длина второго куска трубы и остаток трубы, если общая длина трубы составляла 7 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 4/8 - 5/10 = 3 | 2 кусок 7 - 3,5 - 3 = 0,5 | остаток
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