Кут при основі рівнобічноі трапеціі дорівнюе 60°.Пряма,що прозодить через вершину тупого кута і паралельна бічній стороні,ділить більшу основу на відрізки 5см і 4 см.Знайдіть периметр трапеціі

Гость: Гость:

Задача имеет 2 решения, так как не указано в условии, как расположены отрезки 5 и 7 см.Если один угол 120°, то второй - 60°. Боковая сторона и параллельная вторая образуют равносторонний треугольник.1 вариант: боковые стороны по 5 см. основы 7 и 12 см. периметр равен 10+19 = 29 см.2 вариант: боковые стороны по 7 см. основы 5 и 12 см. периметр равен 14+17 = 31 см.