Как называется скульптурное изображение человека из камня,глины,дерево

Обществознание
Как называется скульптурное изображение человека из камня,глины,дерево
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ста́туя (лат. statua) — один из основных видов круглой скульптуры, представляющее собой трёхмерное изображение человеческой фигуры или животного (иногда — какого-либо фантастического существа).
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