Найти смежные углы,если: а)один из них на 30 градусов меньше другого.б)они относятся как 4:5

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Смежные углы в сумме дают 180 градусов. Соответственно: а) пусть один угол, который меньший будет Х, второй - х+30 составляем уравнение: х+х+30=180 2х=150 х=75 один угол 75, другой 105 градусов б) х1:х2=4:5 ⇒ 4х2=5х1 х2=5х1/4 х1+х2=180 х1+5*х1/4=180 9х1/4=180 домножим все на 4 9х1=720 х1=80 градусов х2=5*80/4=100