Как вы понимаете судь доктрины Монро считаете ли вы реакцию американских властей

Обществознание
Как вы понимаете судь доктрины Монро считаете ли вы реакцию американских властей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Американцы провозгласили принцип "Америка для американцев". Это были вынужденные меры. В дела целых народов континента вмешивались иностранные государства, а следовательно, американцев никто не спрашивал, чего они хотят. На глазах американцев решалось, в зону чьих интересов должны входить их пространства, в следствии Испанской революции. Америка этой доктриной поставила жирную точку в этом вопросе. Америка- зона интересов исключительно американцев, и никак иначе! Реакция американских властей вполне оправдана. Они отстояли суверенитет 
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