Автомобиль ехал по шоссе 4 часа. За первый час он проехал 60, 45 км, за второй – 70, 34 км, за третий – 64, 875 км, за 4 – 82, 56 км. С какой постоянной скоростью (средней скоростью) надо было ему ехать, чтобы проехать все расс...

Математика

Автомобиль ехал по шоссе 4 часа. За первый час он проехал 60, 45 км, за второй – 70, 34 км, за третий – 64, 875 км, за 4 – 82, 56 км. С какой постоянной скоростью (средней скоростью) надо было ему ехать, чтобы проехать все расстояние за 4 часа?

Автор: Гость