Автомобиль ехал по шоссе 4 часа. За первый час он проехал 60, 45 км, за второй – 70, 34 км, за третий – 64, 875 км, за 4 – 82, 56 км. С какой постоянной скоростью (средней скоростью) надо было ему ехать, чтобы проехать все расс...
Математика
Автомобиль ехал по шоссе 4 часа. За первый час он проехал 60, 45 км, за второй – 70, 34 км, за третий – 64, 875 км, за 4 – 82, 56 км. С какой постоянной скоростью (средней скоростью) надо было ему ехать, чтобы проехать все расстояние за 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
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(60,45+70,34+64,875+82,56):4=278,225:4=69,56
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