Мини сочинение на тему "Я и мои эмоции" Срочно надо (Это по психологии)

Гость: Гость:

Мои эмоции Я думаю мои эмоции зависят прежде всего от расположения моего настроения с утра и от того с какими людьми я общаюсь в это время. За целый дель эмоции взрослого человека меняются много рас , а подростка так это точно.С каждым человеком нам по-своему приятно и неприятно общаться Каждого из нашего окружения мы воспринимаем по разному, кому-та мы открываем свои чувства и эмоции, а кого-то отталкиваем не желаем видеть и общаться дальше. Я считаю что мои эмоции запутывают меня слишком часто и это мне действительно мешает, так так в некоторых ситуациях хочется ответить холодно , но из-за прилива эмоций я могу ответь грубо и не рассудительно.(Текст под себя переделаеш )