Какой увидел Петр гринев белорусскую крепость?

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Каким приехал Пётр Гринёв в Белогорскую крепость?(Капитанская дочка) приехал он туда в общем-то разачарованным, т.к. он всю жизнь мечтал чтобы его отец отправил его служить в Петербург, но его отправили в эту Белогородскую крепость. своими словами: Пётр Гринёв ещё когда был младенцем был зачислен в семёновский полк под начальством князя Б. - друга семьи, но когда пришло время ехать в армию отец Петра меняет решение и отправляет своего сына на службу в гвардию, т.к. считал, что Пётр в Петербурге ничему не научится кроме как "мотать, да повесничать" (жить разгульной жизнью)... Таким образом Пётр приезжает в Белогорскую крепость расстроенным (крепость оказалась небольшой деревушкой) и уставшим. Но вскоре он находит и в этом свои плюсы (Маша Миронова, преданный своему хозяину Савельич не отходил ни на шаг и прочее).