| х + 2 | lt; 4 ? | х - 7 | gt; 3 ? | х - 5 | + | х - 1 | gt; 5 ?
Алгебра
| х + 2 | lt; 4 ? | х - 7 | gt; 3 ? | х - 5 | + | х - 1 | gt; 5 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x+2|<4 -4 <x+2 <4 ответ: -6 <x <2 |x-7|>3 -3>x-7>3 Ответ: x<4 x>10 |x-5|+|x-1|>5 1) -(x-5)-(x-1)>5 промежуток [минус бесконечность;1) -2x+6>5 x <1/2 2) -(x-5)+x-1>5 4>5 промежуток [1;5) не подходит 3) х-5+х-1>5 промежуток [ 5; плюс бесконечность ) х>11/2 Ответ: х <1/2 х>11/2
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