Площадь участка прямоугольника формы равны 3000 м длина участка равна 100м чему равн?? ширина участка
Математика
Площадь участка прямоугольника формы равны 3000 м длина участка равна 100м чему равн?? ширина участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b b=S/a b=3000/100=30 м
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