Составьте уравнения превращений Fe=FeCl3=Fe(OH)3=Fe2O3=Fe2(SO4)3=Fe(SCN)3
Химия
Составьте уравнения превращений Fe=FeCl3=Fe(OH)3=Fe2O3=Fe2(SO4)3=Fe(SCN)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe=FeCl3=Fe(OH)3=Fe2O3=Fe2(SO4)3=Fe(SCN)31.2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 2. FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 3. 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O 4. Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O 5. 3Fe2(SO4)3 + 6KSCN = 2Fe(SCN)3 + 6K2SO4
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