Чему равно значение разряда десятков в числе 83? а8.б3.в80
Математика
Чему равно значение разряда десятков в числе 83? а8.б3.в80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)8 десятков так как 3 это единицы а 80 десятков это 800
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