Пожалуйста, объясните Фронтальный срез головного мозга. ну надо объяснить (
Биология
Пожалуйста, объясните Фронтальный срез головного мозга. ну надо объяснить (
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фронтальный — разрез, идущий вдоль передне-задней оси тела перпендикулярно сагиттальному.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 целых семь восьмых. Помогите пожалуйста.
Русский язык
Русский язык
Было высокое , светло-синее , предвесеннее небо . Роговская поляна, вся залитая сле??ящим солнцем, светилась словно из своей снежной глуби. Ее бели...
Українська мова