Цитатная характеристика(С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЦИТАТ) Реббеки и Ровены из произведения "Айвенго"
Литература
Цитатная характеристика(С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЦИТАТ) Реббеки и Ровены из произведения "Айвенго"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребека:Єврейка,єдина дочкау батька,красуня,милосердна,розумна,лікує від важких ран Айвенгр,сприймає всі негаразди долі і мужньо зносить їх. Ровена:Придставниця старовинного знатного саксонського роду,прикрасної зовнішності,мала добре виховання,справедлива,смілива,кохає Айвенго,рішуча.
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