Площа трапеции 48 см2 висота 10 см большая основа 12 см знайти меншую основу

Геометрия
Площа трапеции 48 см2 висота 10 см большая основа 12 см знайти меншую основу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтр.=полусумма оснований на высоту
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