Площа трапеции 48 см2 висота 10 см большая основа 12 см знайти меншую основу
Геометрия
Площа трапеции 48 см2 висота 10 см большая основа 12 см знайти меншую основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтр.=полусумма оснований на высоту
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