Пасажир едет в поезде , скорость которого 40км/ч.Поезд который движется навстречу проходит его за 6 сек. .Какая скорость поезда , который идет навстречу если его длина 100м . ?

Математика

Пасажир едет в поезде , скорость которого 40км/ч.Поезд который движется навстречу проходит его за 6 сек. .Какая скорость поезда , который идет навстречу если его длина 100м . ?

Автор: Гость