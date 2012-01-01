Пасажир едет в поезде , скорость которого 40км/ч.Поезд который движется навстречу проходит его за 6 сек. .Какая скорость поезда , который идет навстречу если его длина 100м . ?
Математика
Пасажир едет в поезде , скорость которого 40км/ч.Поезд который движется навстречу проходит его за 6 сек. .Какая скорость поезда , который идет навстречу если его длина 100м . ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 100 м=1/10 км (100:1000=1/10) 6 с=1/600т ч (6:3600=1/600) 1/10 км:1/600 ч=60 км/ч (сумма скоростей поездов) 60 км/ч-40 км/ч=20 км/ч (скорость встречного) Ответ: скорость встречного поезда 20 км/ч
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