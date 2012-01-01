34см+4дм6см+1дм7см= 10м-4м4дм-3м8дм= решить подробно
Математика
34см+4дм6см+1дм7см= 10м-4м4дм-3м8дм= решить подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм - 10 см 34+46+17=97см 1м-10дм 100-44-38=18дм
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