ДАМ 30 баллов. Найдите грамматическую основу. Определите, чем выражено подлежащее. 1) Только борющийся имеет право на жизнь. 2) Дежурные внимательно следил за порядком. 3) Сквозь тучи пробился луч солнца. 4) Вчера посадили мы...

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ДАМ 30 баллов. Найдите грамматическую основу. Определите, чем выражено подлежащее. 1) Только борющийся имеет право на жизнь. 2) Дежурные внимательно следил за порядком. 3) Сквозь тучи пробился луч солнца. 4) Вчера посадили мы дерево. 5) В гостиной собралось человек восемь. 5) В гостиной собралось человек восемь. 6) Отправился Иван-царевич на поиски своей невесты. 7) Один из рулевых матросов с недоумением донес об этом штурману. 8) Жили-были дед да баба. 9) Каждый пошел в свой дом. 10) Кленовой лист срывает ветер сильный. 11) Бить их жаль.12) Около нее всегда толпились некоторые из моих спутников. 13) Трое остались на страже. 14) Опять слышится ''бу-бу-бу''. 15) Настало и роковое послезавтра.

Автор: Гость