Привет всем.пожплуйста помогите,буду очень рад

Математика
Привет всем.пожплуйста помогите,буду очень рад
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔBOC равнобедренный (диагонали равны и их половинки тоже) ∠BCO=20° ∠BOC=180-20-20=140° ∠x=∠BOC=140° как вертикальные углы ∠y=∠BCO=20° как накрест лежащие 2)AO=1/2AC=1/2*17=8.5 BO=AO=8.5 AB=CD=8 PΔ AOB=8.5+8.5+8=25 3)∠CBO=1/2∠ABC=60° тк BD биссектрисса ∠BOC=90°тк диагонали в ромбе перпендикулярны ∠BCO=180-90-60=30°
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