Упростите выражение p^2/p^2+2pq+q^2: p/pq+q^2 '/'-черта дроби ':'-знак деления СРОЧНО решаю олимпиаду

Математика
Упростите выражение p^2/p^2+2pq+q^2: p/pq+q^2 '/'-черта дроби ':'-знак деления СРОЧНО решаю олимпиаду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P^2/(p+q)^2:p/q(p+q)= p^2/(p+q)^2×q(p+q)/p= pq/(p+q)
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