Упростите выражение p^2/p^2+2pq+q^2: p/pq+q^2 '/'-черта дроби ':'-знак деления СРОЧНО решаю олимпиаду
Математика
Упростите выражение p^2/p^2+2pq+q^2: p/pq+q^2 '/'-черта дроби ':'-знак деления СРОЧНО решаю олимпиаду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P^2/(p+q)^2:p/q(p+q)= p^2/(p+q)^2×q(p+q)/p= pq/(p+q)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитайте текст,определите его тему, озаглавте. разделите текст на абзацы. Родин??й мы зовём нашу страну потому, что в ней мы родились,потому,что ...
Алгебра
Русский язык