4. Наиболее древние по возрасту породы расположены: 1) в Хибинах. 3) в Забайкалье. 2) н?? Урале. 4) на Кавказе.
География
4. Наиболее древние по возрасту породы расположены: 1) в Хибинах. 3) в Забайкалье. 2) н?? Урале. 4) на Кавказе.
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Гость:
Если не ошибаюсь наиболее по возрасту горные породы расположены на Кавказе
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