4. Наиболее древние по возрасту породы расположены: 1) в Хибинах. 3) в Забайкалье. 2) н?? Урале. 4) на Кавказе.

География

4. Наиболее древние по возрасту породы расположены: 1) в Хибинах. 3) в Забайкалье. 2) н?? Урале. 4) на Кавказе.

Автор: Гость