Чому при змішування олії з водою олія піднімається наверх , а при змішуванні олії ??і спиртом рідини змішуються?

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Чому при змішування олії з водою олія піднімається наверх , а при змішуванні олії ??і спиртом рідини змішуються?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При змішувані води з олією олія піднімається на верх тому що її щільність менше щільності води а при змішувані зі спиртом тому що спирт розчеплює жири
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