Чому при змішування олії з водою олія піднімається наверх , а при змішуванні олії ??і спиртом рідини змішуються?
Другие предметы
Чому при змішування олії з водою олія піднімається наверх , а при змішуванні олії ??і спиртом рідини змішуються?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При змішувані води з олією олія піднімається на верх тому що її щільність менше щільності води а при змішувані зі спиртом тому що спирт розчеплює жири
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Русский язык