4. По легенде, это огромное животное обитало под землей и не показывалось на поверхность, а кости его становились видимыми только после его смерти. Русские называли этого зверя «мамут». А как его именуют сейчас?

История

4. По легенде, это огромное животное обитало под землей и не показывалось на поверхность, а кости его становились видимыми только после его смерти. Русские называли этого зверя «мамут». А как его именуют сейчас?

Автор: Гость