4. По легенде, это огромное животное обитало под землей и не показывалось на поверхность, а кости его становились видимыми только после его смерти. Русские называли этого зверя «мамут». А как его именуют сейчас?

История
4. По легенде, это огромное животное обитало под землей и не показывалось на поверхность, а кости его становились видимыми только после его смерти. Русские называли этого зверя «мамут». А как его именуют сейчас?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Народы Сибири, находившие остатки костей, считали, что это огромные кроты (земляные кроты), но на самом деле это были остатки мамонтов. И как раз современное название "мамонт" происходит от старорусского "мамут"
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