4 пословицы с разделительным твердым и разделительным мягким знаком

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4 пословицы с разделительным твердым и разделительным мягким знаком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волков боятЬся, в лес не ходитЬ. любишь кататЬся-люби саночки вазитЬ. лето собирает, а зима сЪедает. не за то волка бьют, что сёр, а за то, что овцу сЪел.
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