Рослина обвилась рівно 5 разів навколо жердини висотою 1 м і обхватом 15 см. Висота,на яку звивається рослина по жердині, зростає з постійною швидкістю. Чому дорівнює довжина рослини?

Математика
Рослина обвилась рівно 5 разів навколо жердини висотою 1 м і обхватом 15 см. Висота,на яку звивається рослина по жердині, зростає з постійною швидкістю. Чому дорівнює довжина рослини?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*15=75см 75см+1м=1м 45см Відповідь: 1м75см
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