Рослина обвилась рівно 5 разів навколо жердини висотою 1 м і обхватом 15 см. Висота,на яку звивається рослина по жердині, зростає з постійною швидкістю. Чому дорівнює довжина рослини?

Математика

Рослина обвилась рівно 5 разів навколо жердини висотою 1 м і обхватом 15 см. Висота,на яку звивається рослина по жердині, зростає з постійною швидкістю. Чому дорівнює довжина рослини?

Автор: Гость