Помогите пожалуйста сочинение про эту фотку плизз
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Помогите пожалуйста сочинение про эту фотку плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом и лес. сколько людей мечтают о доме у леса. дом у леса- это такое блаженство. сколько полномочий у человека, дом которого находится рядом с лесом. во- первых -это свежий чистый воздух. во- вторых -это здоровый образ жизни. в- третьих -это отдых от городской суеты, ведь как известно всем город просто заполнен автомобилями, заводами и совсем мало деревьев и парков для обычного пикника ,для обычного отдыха что бы посидеть в тишине и покое. вот по моему одна из главных причин достоинств дома у леса. недаром люди стараются строить дома за городом, подальше от города и как много больше времени проводят на своих дачах.
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