Номер 6 помогите ,я помогу вам и еще пожалуйста не спрашуйте из какого класса я я из 3 спасибо

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Номер 6 помогите ,я помогу вам и еще пожалуйста не спрашуйте из какого класса я я из 3 спасибо

Автор: Гость