Номер 6 помогите ,я помогу вам и еще пожалуйста не спрашуйте из какого класса я я из 3 спасибо
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Номер 6 помогите ,я помогу вам и еще пожалуйста не спрашуйте из какого класса я я из 3 спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик - именительный клетке - дательный носорогом - творительный носорог - именительный бока - именительный носорогу - дательный носорог - именительный глаза - именительный носорога - родительный
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