4 пункта спасибо зарания помогите плисс??????
Математика
4 пункта спасибо зарания помогите плисс??????
Ответ(ы):
Гость:
Разложи эти числа 4= 2*2 6=3*2 8=4*2 9=3*3
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