4 сот. = 5 дес.= 43дес.= 7дес.8ед.= 9сот.3ед.= 6сот.7дес.4ед.=
Математика
4 сот. = 5 дес.= 43дес.= 7дес.8ед.= 9сот.3ед.= 6сот.7дес.4ед.=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4сот.=400;5дес.=50;43дес.=43;7дес.8ед.78;9сот.3ед.=903;6сот.7дес.4ед.=674; надеюсь понятно
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