4, срочно падеж и род мест всех

Гость: Гость:

А) нечто - неопред., не имеет падежа и рода, но здесь - И.п.) б) тот - указ., м.р., И.п. Кто - относ., не имеет падежа и рода, но здесь И.п. Его - личн., м.р., В.п. в) каков - относ., м.р., И.п. Такова - указ., ж.р., не имеет падежа, но здесь И.П. г) мой - притяж., м.р., И.п. Моя - притяж., ж.р., И.п.