4, срочно падеж и род мест всех
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4, срочно падеж и род мест всех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) нечто - неопред., не имеет падежа и рода, но здесь - И.п.) б) тот - указ., м.р., И.п. Кто - относ., не имеет падежа и рода, но здесь И.п. Его - личн., м.р., В.п. в) каков - относ., м.р., И.п. Такова - указ., ж.р., не имеет падежа, но здесь И.П. г) мой - притяж., м.р., И.п. Моя - притяж., ж.р., И.п.
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