Вычисли площадь прямоугольного треугольника, один катет которого имеет длину 16 с??, а второй в 10 раз короче. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, ЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНО

Математика

Вычисли площадь прямоугольного треугольника, один катет которого имеет длину 16 с??, а второй в 10 раз короче. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, ЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНО

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