Вычисли площадь прямоугольного треугольника, один катет которого имеет длину 16 с??, а второй в 10 раз короче. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, ЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНО

Математика
Вычисли площадь прямоугольного треугольника, один катет которого имеет длину 16 с??, а второй в 10 раз короче. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, ЕСЛИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОБНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Здравствуйте, помогите решить задачу В одной вазе 3 яблока, в другой столько же . ??колько яблок во второй вазе
Ответить
Математика
У лены в двух коробках 16карандашей . когда она взяла из одной коробки 3карандаша ,т?? в ней осталось 8карандашей . назови количество карандашей в ...
Ответить
Русский язык
Как проверить слово будем букву е
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слов уснула и долина
Ответить
География
Какие моря омывают терреторию нашей страны. к какому типу они относятся? к каким о??еанам принадлежат
Ответить