Составь и реши три похожие задачи на противоположное движение.Обратные данные

Математика
Составь и реши три похожие задачи на противоположное движение.Обратные данные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из города в противоположных направлениях выехали два автомобиля. Какое расстояние будет между ними через 3 часа .Если скорость 1 авто 60км/ч а второго 80 км/ч Решение: 60+80=120(км/ч) скорость удаления 120× 3=360 (км.) расстояние между ними через три часа.
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