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(4-X)^2+(X-3)^2=2X^2+4
Алгебра
(4-X)^2+(X-3)^2=2X^2+4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4-x)²+(x-3)²=2x²+4 16-8x+x²+x²-6x+9=2x²+4 -8x+x²+x²-6x-2x²=4-16-9 -14x=-21 x=1,5.
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