Почему в средней Сибири распространена светлохвойная Тайга

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Светлохвойная тайга — это наименее требовательные к почвенно-климатическим условиям сосновые и лиственничные леса, негустая крона которых пропускает солнечные лучи на землю.Сосновые леса растут на разных почвах. Чаще всего сосновые леса захватывают открытые участки, так как сосна — светолюбивое дерево. Сосны сравнительно быстро очищаются от сучьев. Поэтому сосновые леса светлые и просторные. Сосновые леса, обладая разветвленной корневой системой, приобрели способность использовать питательные вещества из малоплодородных почв, что используется для закрепления грунтов. Такая особенность корневой системы этих лесов позволяет им произрастать в районах с многолетней мерзлотой. Кустарниковый ярус светлохвойной тайги состоит из ольховника, карликовых берез, полярной ивы, ягодных кустарников. Под этим ярусом расположены мхи и лишайники. Это основной корм северных оленей. Данный тип тайги распространен в Восточной и Средней Сибири.