Примеры антропогенных озер. Помогите, пожалуйста!!!

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Озера, вырытые человеком, образовавшиеся в результате его деятельности, а не естественным путем. Например - озера на месте воронок ядерных взрывов на Новой Земле. Озера - охладители возле некоторых АЭС. Озера - отстойники на предприятиях очистки воды. В 1965 году в районе Семипалатинского полигона было искусственно создано озеро Чаган. Перед этим в русло небольшой речки Чаганки в скважину заложили 170-килотонный термоядерный заряд.В 1971 году посреди лесного массива в районе канала Печора — Кама появилось идеально круглое озеро. Подобных странных водоемов на территории бывшего СССР не один и не два. Происхождение их, как правило, туманное. Чаще всего их называют карстовыми озерами. Однако такие озера часто образуются не только в местах, сложенных из водорастворимых пород. Возьмите Мертвое озеро в 20 километрах от Пензы. Мало того что оно абсолютно круглое, так еще и разлилось посреди торфяных болот.Существует версия, что Мертвое озеро появилось в результате торфоразработок.