Какого спряжения глагол сверкнула
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Какого спряжения глагол сверкнула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение))))))))))))))))
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